ملياردير أسترالي يقترح خطة لـ"إغراق غزة بالمساعدات" (فيديو)

عرض ملياردير أسترالي بناء نظام بوابات آمنة على الحدود بين إسرائيل وغزة، قال إنها تسمح بتسليم 10 آلاف طن متري من المساعدات الغذائية يوميا إلى الفلسطينيين في القطاع المنكوب.

وقالت شبكة (CNN) الأمريكية، إن مؤسس مؤسسة مينديرو الخيرية، أندرو فورست، اقترح في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة الذي استضافته عمان، بناء هذه البوابات، كما تعهد بمبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني الأردني، من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ووفقا لفيديو على موقعها على الإنترنت، ذكرت المنظمة، أن الخطة الأكثر طموحا، لبناء بوابات آمنة في ثلاث نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون ثلاثة أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر.

وفي بيان له، قال فورست، إن المشروع تم تصميمه بالتشاور مع إسرائيل والمجتمعات الفلسطينية، خلال الشهرين الماضيين.

تتضمن البوابات الآمنة تركيب ثلاث نقاط وصول يتم مراقبتها عن بعد في مواقع غير معلنة على الحدود بين إسرائيل وغزة، لإجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات إلى المنطقة عند وصولها ومغادرتها.