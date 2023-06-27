المغاربة قلقون من تهديدات الحرائق بفعل موجات الحر
أعرب المغربيون عن قلقهم من تكرار سيناريو الصيف الماضي، الذي أتت فيه ألسنة اللهب على أكثر من 27 ألف هكتار شمال البلاد بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وكانت درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية خلال الأسبوع الماضي في عدد من مناطق المغرب، حيث فاقت 47 درجة مئوية في بعضها.
ووضعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربية إقليمي طنجة أصيلة وتاونات على رأس المناطق الأكثر تهديدًا بخطر الحرائق وصنفت في مستوى أحمر.
ودعت الوكالة إلى ضرورة تفادي أي نشاط قد يتسبب في اندلاع حريق، داعية إلى إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
وتحدثت الوكالة عن العوامل الرئيسة في تحديد خريطة المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الحرائق، والمتمثلة في التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق.
ويهدد خطر الحرائق المناطق ذاتها التي شهدت السنة الماضية موجة من الحرائق، والتهمت نيرانها آلاف الهكتارات من الغطاء الغابوي الممتد في أقاليم العرائش وشفشاون ووزان وتاونات، وطنجة وتطوان، وشردت سكان عشرات الدواوير والمداشر وأودت بحياة 4 أشخاص.
وتتوالى النشرات الإنذارية للأرصاد الجوية المغربية بالتحذير من خطر ارتفاع درجات الحرارة، إذ حذرت من إنها ستصل اليوم الثلاثاء ما بين 45 و47 درجة بكل من أقاليم العرائش، ووزان، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وأقاليم أخرى، وفقا لموقع "هسبريس".
ومن جانبها عززت السلطات المعنية من أسطولها الجوي الخاص بمكافحة الحرائق، ورفعت من درجة يقظتها لمواجهة أي طارئ في الصيف الذي يبدو أنه سيكون طويلًا وشديد الحر.