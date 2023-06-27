المغاربة قلقون من تهديدات الحرائق بفعل موجات الحر

أعرب المغربيون عن قلقهم من تكرار سيناريو الصيف الماضي، الذي أتت فيه ألسنة اللهب على أكثر من 27 ألف هكتار شمال البلاد بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية خلال الأسبوع الماضي في عدد من مناطق المغرب، حيث فاقت 47 درجة مئوية في بعضها.