"إرهابيون محتملون".. تصريحات لوزيرة فرنسية سابقة تثير غضب الجزائريين

وجدت الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار، نفسها مرة أخرى في قلب الجدل بعد تصريحات اعتبرها جزائريون مقيمون في فرنسا بأنها مسيئة، ولاحقوها قضائيا.

وأشارت لينوار إلى الجزائريين في تصريحات السابقة، على أنهم "إرهابيون محتملون قادرون على سحب سكين في المترو، أو في محطة القطار، أو في الشارع، أو قيادة سيارة لدهس مجموعة من الناس".

ولكن في بيان صدر الخميس، أوضحت لينوار موقفها، دون تقديم اعتذار للجزائريين المقيمين بشكل قانوني في فرنسا.

أخبار ذات علاقة "الحقيبة الدبلوماسية" تنذر بتصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا

وقالت في بيانها، إنها تستهدف فقط "أقليةً خاضعةً لأوامر الطرد"، والتي تُمثل، حسب قولها، "خطرًا إرهابيًا وشيكًا".

هذه التصريحات أدانتها العديد من الجمعيات والحقوقيين باعتبارها عنصريةً وتُحرّض على الكراهية.

وأفادت نويل لينوار أيضًا بتلقيها تهديدات بالقتل وإهانات واتهامات بصبغة "معادية للسامية" وتمييز عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهتاف ضد النساء، مؤكدة أنها أودعت شكوى وتم الاستماع إلى إفادتها من طرف شرطة باريس.

بدورها، قدّمت جمعية للجزائريين المقيمين بفرنسا، شكوى ضد القناة التلفزيونية "سي أن نيوز" التي بثّت تصريحات الوزيرة السابقة.

أخبار ذات علاقة تفاصيل جديدة.. اختطاف بوخروس يعمق أزمة الجزائر وفرنسا

وقدّم أيضا الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس ضد القناة.

كما رفعت البرلمانية الفرنسية البيئية، صابرينة سباعي، شكوى إلى المدعية العامة لدى محكمة باريس بخصوص تصريحات لونوار.

وأكدت البرلمانية صابرينة سباعي في بيان، أنّ وصف "ملايين الجزائريين بمرتكبي الجرائم المحتملين لا يمكن اعتباره رأياً بل جريمة".

وأشارت سباعي، إلى أنّ "المادة 24 من قانون الـ 29 يوليو 1881، تعاقب على التحريض العلني".

وتعرف لونوار، بأنها سياسية ومحامية فرنسية تولت وزارة الشؤون الأوروبية بين 2002 و2004، ترأس حاليًا لجنة دعم الكاتب بوعلام صنصال وتواصل نشاطها السياسي والقانوني.

وتأتي هذه القضية في ظلّ توترات دبلوماسية مستمرة بين الجزائر وفرنسا، تفاقمت بسبب قرارات متبادلة أخيرا متعلقة بالتأشيرات.