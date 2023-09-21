اقتراح أردني مصري لإنشاء هيئة عربية للكوارث
اقترح رئيس مجلس الأعيان الأردني ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعة، بالتزامن مع كوارث شهدتها دول عربية أسفرت عن ضحايا.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أجرى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز مباحثات في عمّان، مع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، "تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في المنطقة".
وذكرت الوكالة، أن "الفايز ونظيره المصري اتفقا على إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال جهد عربي موحد، لتفادي هذه الكوارث بأقل الأضرار".
وأضافت أن "هذه الهيئة تتكون من ممثلين لمختلف الوزارات المعنية والدفاع المدني ومراكز إدارة الأزمات في الدول العربية وتستفيد من الخبرات بهذا الجانب المتوافرة في هذه الدول".
وفي السياق ذاته، دعا الفايز "الدول كافة لتقديم الدعم والإسناد وكل جهد ممكن، لكل من الأشقاء في المغرب وليبيا، لتمكين المغرب من تجاوز تداعيات الزلزال المدمر، وما خلفته الفيضانات والأمطار من دمار مخيف في ليبيا".
وتأتي فكرة هذه الهيئة عقب كارثتين طبيعيتين تمثلتا في زلزال مدمر ضرب مناطق في المغرب، وفيضانات في شرق ليبيا.
وأسفرت الحادثتان عن آلاف الضحايا والمفقودين والجرحى.
وسبق ذلك زلزال ضرب سوريا وتركيا، تسبب أيضًا بآلاف الوفيات.
وقد يسهم تأسيس هيئة عربية للكوارث، في توحيد الاستجابة بين الدول العربية لمثل هذه الأحداث؛ ما يمكن أن يسهم في الحد من الأضرار.
وتفتقد دول عربية، لبعض البنى التحتية المتعلقة بالوقاية من الكوارث الطبيعية والتنبؤ بوقوعها، وهو ما أظهره انتقاد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لعدم وجود جهة مختصة بالتنبؤات الجوية في ليبيا.
وذكرت المنظمة الأسبوع الماضي، أن "تجاهل ليبيا" إنشاء هيئة للأرصاد الجوية ترسل تحذيرات قبل الكوارث الطبيعية، "أسهم" في وقوع أسوأ كارثة إنسانية شهدتها البلاد.