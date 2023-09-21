اقتراح أردني مصري لإنشاء هيئة عربية للكوارث

اقترح رئيس مجلس الأعيان الأردني ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعة، بالتزامن مع كوارث شهدتها دول عربية أسفرت عن ضحايا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أجرى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز مباحثات في عمّان، مع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، "تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في المنطقة".

وذكرت الوكالة، أن "الفايز ونظيره المصري اتفقا على إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال جهد عربي موحد، لتفادي هذه الكوارث بأقل الأضرار".

وأضافت أن "هذه الهيئة تتكون من ممثلين لمختلف الوزارات المعنية والدفاع المدني ومراكز إدارة الأزمات في الدول العربية وتستفيد من الخبرات بهذا الجانب المتوافرة في هذه الدول".

وفي السياق ذاته، دعا الفايز "الدول كافة لتقديم الدعم والإسناد وكل جهد ممكن، لكل من الأشقاء في المغرب وليبيا، لتمكين المغرب من تجاوز تداعيات الزلزال المدمر، وما خلفته الفيضانات والأمطار من دمار مخيف في ليبيا".