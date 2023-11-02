ما الذي كشفت عنه صور الأقمار الاصطناعية خلال حرب غزة؟

وبحسب تحليل أجراه الباحثان جامون فان هوك، من جامعة ولاية (أوريغون)، وكوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، يتراوح عدد المباني المتضررة أو المدمرة بين (38,200) إلى (44,500) مبنى في أنحاء القطاع.

واشتمل التحليل على الأضرار منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد الماضي، أي قبل استهداف منطقة مكتظة بالسكان في جباليا، يوم الثلاثاء.

ويبين تحليل صور الأقمار الصناعية أيضًا تضرر مساحات واسعة من مدينة غزة والمنطقة المحيطة بها، بينما يتركز الضرر الأكبر شمال المدينة.

وفي أنحاء غزة، يبدو أن نحو 14% تقريبًا من المباني قد تضررت أو دمرت تمامًا.