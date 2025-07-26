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العالم العربي

إعلام عبري: "خلية عشائرية" تحارب مع الجيش الإسرائيلي في غزة

إعلام عبري: "خلية عشائرية" تحارب مع الجيش الإسرائيلي في غزة
جنود إسرائيليون في غزةالمصدر: الجيش الإسرائيلي
فريد كمال
فريد كمال
26 يوليو 2025، 5:09 م

ذكرت القناة 12 العبرية، لأول مرة، اليوم السبت، أن خلية عشائرية جديدة شاركت مع الجيش الإسرائيلي في عملياته التي يجريها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها استهدفت فصائل فلسطينية في بيت حانون.

ووفق تقرير القناة، فإنه في المناطق التي لا يصل إليها الجيش الإسرائيلي أثناء العمليات العسكرية، تصل هذه الخلية العشائرية التي لم تُنسب إلى أي عشيرة في القطاع.

وبرزت في القطاع مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل في وقت سابق، وهي مجموعة "أبو شباب".

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وبحسب التقارير، واجهت العشيرة أيضًا نيرانًا من عناصر حماس أثناء تفجير المباني، فقد حاول هؤلاء منع العملية. والهدف ليس تدمير المباني فقط، بل أيضًا مساعدة قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة من خلال "تولي" المهمة وتخفيف العبء عنها بشكل غير مباشر.

وفي مشهدٍ جويٍّ لبيت حانون، بعد أسبوعين من القتال العنيف، يُمكن رؤية المنطقة مدمرةً بالكامل تقريبًا، بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ"المنشآت الإرهابية" الموجودة هناك.

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