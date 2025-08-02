الأردن يدين حملات التحريض والتشكيك بدوره في غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

وفي بيان رسمي أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أنّ "مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها.

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وبيّن القضاة أن الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكّد السفير القضاة أنّ الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنيّة لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.