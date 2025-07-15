إسرائيل تنقل إدارة الحرم الإبراهيمي إلى المستوطنين

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على "خطوة تاريخية غير مسبوقة"، تمثلت في نقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي في الخليل من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع، بقرار من الإدارة المدنية التابعة لها.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بهدف "إحداث تغييرات هيكلية" في الحرم، تشمل إعادة تسقيف الساحة التي يصلي فيها اليهود 90% من أيام السنة، وإنشاء بنية تحتية تشمل نظاما حديثا لإطفاء الحرائق، وهو ما قوبل برفض فلسطيني قاطع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها إجراء تعديلات كبيرة على المكان منذ قرارات لجنة شمغار عام 1994، والتي فرضت ترتيبات تقاسم الحرم بين المسلمين واليهود.

وفي جلسة وصفتها الصحيفة بـ"الدرامية"، ترأسها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تم تجاوز عقبة قانونية كانت تمنع سحب الصلاحيات من البلدية الفلسطينية، ليُتخذ القرار بنقلها بالكامل إلى مجلس مستوطنة كريات أربع.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن المنظمات اليمينية رحّبت بهذا القرار، معتبرة أن مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) "مسجلة باسم الشعب اليهودي منذ سفر التكوين"، بحسب تعبيرها، وانتقدت استمرار خضوع المكان للأوقاف الإسلامية بموجب قرار سابق اتخذه وزير الدفاع الأسبق موشيه ديان.

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وأضافت الصحيفة أن التحضيرات الميدانية بدأت بالفعل، مشيرة إلى افتتاح مرافق خدمية جديدة قرب الموقع، رغم رفض الفلسطينيين لأي تغييرات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان للصحيفة، إن "الخطوة تأتي وفق توجيهات المستوى السياسي، بهدف تحسين ظروف الصلاة لكافة المصلين في المكان"، بحسب تعبيرها.