إعلام عبري: نتنياهو قرر تأجيل اجتياح رفح

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل اجتياح مدينة رفح.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإنه "بعد أسبوع من إعلان نتنياهو أن الموعد قد تم تحديده، قرر نتنياهو تأجيل العملية في رفح"، موضحة أن "القرار اتخذه نتنياهو والمستوى السياسي في الأيام الأخيرة، حيث لم يعرف بعد الحجم الدقيق للهجوم الإسرائيلي المخطط له في جنوب قطاع غزة".

وقال نتنياهو في وقت سابق إن "النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب حماس هناك، وحددنا موعداً لذلك"، مؤكدا أن "الخطط العملياتية للعمل في رفح قد تمت المصادقة عليها".

ووفقا للهيئة، بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعداد لعملية برية في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة في فبراير/شباط الماضي، لكن العملية تم تأجيلها مراراً وتكراراً، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف التي عبر عنها الأمريكيون بشأن الإضرار بالعدد الكبير من النازحين الموجودين هناك.