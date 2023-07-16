الأسد للسوداني: العراق قدم لسوريا أغلى ما يمكن تقديمه

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة دمشق.

وتعد هذه الزيارة الأولى للسوداني إلى دمشق، كما أنها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية منذ 2010.

وثمن الأسد في مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني، وقوف العراق مع بلاده خلال الأزمة التي عاشتها، مؤكدًا أنه قدم لسوريا "أغلى ما يمكن تقديمه"، مشيرًا إلى أن الساحات في البلدين توحدت في "مواجهة التنظيمات الإرهابية".