الرئيس الإيراني: لا أحد بمنأى عن هجمات إسرائيل وعلينا بالوحدة لصدها

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "استفزازات إسرائيل تعمل على تقويض القانون الدولي"، معتبراً أن الهجوم الذي شنته على قطر " تجاوز كل الخطوط الحمراء" وكان هدفه "تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف خلال كلمة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية، إن "إسرائيل مستمرة في عدوانها بذريعة الدفاع عن النفس"، داعياً إلى "التحسّب لأي اعتداءات إسرائيلية قادمة".

واعتبر بزشكيان أن "ازدواجية القانون الدولي سمحت لإسرائيل بالاستمرار في عدوانها"، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل ذلك لمواصلة ارتكاب "جرائم تطهير عرقي".

وطالب الرئيس الإيراني بأن تكون الدول العربية والإسلامية "موحّدة في مواجهة إسرائيل"، لافتاً إلى أنه ما من دولة بمنأى من هجمات تل أبيب.

وانطلقت في الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

أخبار ذات علاقة عباس: لا استقرار في المنطقة إلا بوقف حرب غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

وقالت الخارجية القطرية إن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وعقدت أمس في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.