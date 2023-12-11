دبلوماسي أوروبي يتفقد منزلًا فلسطينيًّا أحرقه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية
دبلوماسي أوروبي يتفقد منزلًا فلسطينيًّا أحرقه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية أرشيفية- رويترز

فرنسا تدرس فرض عقوبات لمواجهة عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأضاف كولونا: "الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة، الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن. 

إسرائيل
فلسطين
فرنسا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com