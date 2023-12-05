إحباط وسط السودانيين بعد انهيار المحادثات بين الجيش والدعم السريع

سادت حالة من الإحباط في الأوساط السودانية بعد الإعلان عن تعثر مباحثات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي كان ينتظر أن تطوي صفحة أزمة البلاد التي دخلت شهرها الثامن بفعل المعارك الدائرة بين الطرفين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" انهيار جولة المباحثات، التي جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جدة ومغادرة وفدي التفاوض لمدينة جدة دون إعلان رسمي من الوساطة بإنهاء التفاوض، وأن الوساطة أعلنت تعليق الجولة لتشاور الوفدين مع قيادتيهما والعودة إلى المباحثات في وقت يحدد لاحقا.

وقال المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن "الأنباء الواردة من جدة بتعليق المفاوضات مخيبة للآمال لقطاع عريض من السودانيين والسودانيات الذين فتكت الحرب بحياتهم وأحالتها جحيماً."

بدوره قال حزب الأمة القومي، إن "انهيار مفاوضات جدة يمثل خيبة أمل للشعب السوداني"، محملا في بيان له "الطرف المتشدد مسؤولية فشل المفاوضات".