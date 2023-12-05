إحباط وسط السودانيين بعد انهيار المحادثات بين الجيش والدعم السريع
سادت حالة من الإحباط في الأوساط السودانية بعد الإعلان عن تعثر مباحثات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي كان ينتظر أن تطوي صفحة أزمة البلاد التي دخلت شهرها الثامن بفعل المعارك الدائرة بين الطرفين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" انهيار جولة المباحثات، التي جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جدة ومغادرة وفدي التفاوض لمدينة جدة دون إعلان رسمي من الوساطة بإنهاء التفاوض، وأن الوساطة أعلنت تعليق الجولة لتشاور الوفدين مع قيادتيهما والعودة إلى المباحثات في وقت يحدد لاحقا.
وقال المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن "الأنباء الواردة من جدة بتعليق المفاوضات مخيبة للآمال لقطاع عريض من السودانيين والسودانيات الذين فتكت الحرب بحياتهم وأحالتها جحيماً."
بدوره قال حزب الأمة القومي، إن "انهيار مفاوضات جدة يمثل خيبة أمل للشعب السوداني"، محملا في بيان له "الطرف المتشدد مسؤولية فشل المفاوضات".
وأضاف أن "التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير لغياب إرادة سياسية لأطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة ، وأن هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرارها".
من جانبه قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، إبراهيم الميرغني، إنه "رغم خيبة الأمل الكبيرة التى أصابت قطاع واسع من السودانيين خاصةً النازحين واللاجئين الذين كانوا يعلقون آمالا عريضة على مفاوضات جدة، إلا أن انهيار الجولة كان متوقعا بالنسبة لنا".
وأضاف الميرغني في منشور على حسابه عبر"فيسبوك"، "نرى أنه من واجب الوساطة أن تعلن عن أسباب تعليق المفاوضات وتكشف عن الطرف الذي تنصل وتراجع عن التزاماته أمام الشعب السوداني".
وفشلت جولة طويلة من المحادثات بين الطرفين ناقشت إجراءات بناء الثقة للدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وترجح مصادر أن الخلافات تصاعدت بسبب عدم الإيفاء بالقبض على عناصر نظام عمر البشير المطلوبين لدى العدالة الدولية.