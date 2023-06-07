العراق.. مقتل والي شمال بغداد و3 من مرافقيه في الطارمية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل والي شمال بغداد في تنظيم داعش المتشدد و3 من مرافقيه في قضاء الطارمية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن العملية النوعية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن مصرع 4 "إرهابيين" من ضمهنم والي شمال بغداد في كمين محكم في منطقة الطارمية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن استهداف أوكار لتنظيم داعش في منطقة وادي الشاي جنوب محافظة كركوك شمال العراق بغارة جوية نفذتها مقاتلات من طراز " f16 ".

وبحسب خلية الإعلام، فقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من "الإرهابيين" والعثور على كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والاعتدة المختلفة والهاونات ومدفع" spG9" .