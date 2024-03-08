"الدعم السريع" تُسلم الاتحاد الأفريقي رؤيتها حول إنهاء حرب السودان
سلمت قوات "الدعم السريع"، اليوم الخميس، رسميًا، رؤيتها للاتحاد الأفريقي، حول إنهاء الحرب وتأسيس الحل السياسي الشامل في السودان.
وقالت "الدعم السريع"، إن وفدها المفاوض، بحث مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي لوقف الحرب وإعادة بناء السودان برئاسة محمد بن شمباس وأعضاء الآلية، وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء العملية السياسية، وتنسيق المبادرات.
وأضافت في بيان على منصة "إكس"، أن بن شمباس قدم شرحاً لوفد "الدعم السريع" حول أهداف تأسيس الآلية، التي تستند إلى 4 محاور رئيسة متمثلة في وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء العملية السياسية، وتنسيق المبادرات.
وأشار البيان إلى أن بن شمباس قدم أيضًا شرحاً مفصلاً حول طبيعة الصراع في السودان وأبعاده التاريخية ودور الآلية في إسكات صوت البنادق وإعادة بناء السودان.
ونوهت "الدعم السريع" إلى أن اسبيشيوسا مانديرا نائبة الرئيس الأوغندي السابقة وعضو الآلية، استعرضت إرث القارة الأفريقية في فض النزاعات الأفريقية.
من جانبه، قدم رئيس وفد الدعم السريع المفاوض العميد عمر حمدان، توضيحًا عن جولات التفاوض في "جدة والبحرين" إلى جانب المبادرات الرامية لوقف الحرب.
وذكر المستشار بقوات "الدعم السريع" محمد المختار الانتهاكات الفظيعة، التي ارتكبتها القوات المسلحة في حق المدنيين والتصفيات الجسدية وجز الرؤوس على الأساس الإثني والجهوي.
وبحسب البيان، شرح عضو الوفد عز الدين الصافي رؤية قائد قوات "الدعم السريع" حول إنهاء الحرب وتأسيس الحل السياسي الشامل عبر الاتفاق على المبادئ الأساسية للحل ومخاطبة جذور الأزمة السودانية.