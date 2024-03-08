"الدعم السريع" تُسلم الاتحاد الأفريقي رؤيتها حول إنهاء حرب السودان

سلمت قوات "الدعم السريع"، اليوم الخميس، رسميًا، رؤيتها للاتحاد الأفريقي، حول إنهاء الحرب وتأسيس الحل السياسي الشامل في السودان.

وقالت "الدعم السريع"، إن وفدها المفاوض، بحث مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي لوقف الحرب وإعادة بناء السودان برئاسة محمد بن شمباس وأعضاء الآلية، وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء العملية السياسية، وتنسيق المبادرات.