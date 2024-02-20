غزة.. الأزمة الصحية تهدد حياة 8 آلاف فلسطيني
أظهر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا يزال من الممكن أن يموت حوالى ثمانية آلاف شخص آخرين في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى لو توقف القتال الآن؛ بسبب الأزمة في قطاع الصحة العامة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وبحسب وكالة رويترز، تعرضت مستشفيات في غزة للدمار بسبب القتال وبات أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وسط ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل الإسهال وسوء التغذية في مناطق اللجوء المكتظة.
ووردت هذه الأرقام في تقرير أعده أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية في الولايات المتحدة وهي جزء من تقديرات أكبر لعدد الوفيات الإضافي الذي قد يسببه الصراع في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويتوقع الباحثون أن تكون الإصابات البالغة هي السبب في غالبية الوفيات الإضافية في غزة إذا استمر القتال أو تصاعدت وتيرته.
لكن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض المعدية مثل الكوليرا وعدم القدرة على تلقي الرعاية لأمراض مثل السكري ستقتل الآلاف أيضا.
ويقول التقرير إنه في أسوأ الأحوال إذا تصاعدت وتيرة القتال أو حدث تفش كبير للأمراض قد يموت زهاء 85 ألفا و570 شخصا بحلول أوائل أغسطس/ آب بينهم 68 ألفا و650 وفاة لأسباب مرتبطة بإصابات بالغة.
وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 29 ألف شخص قتلوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.