غزة.. الأزمة الصحية تهدد حياة 8 آلاف فلسطيني

أظهر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا يزال من الممكن أن يموت حوالى ثمانية آلاف شخص آخرين في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى لو توقف القتال الآن؛ بسبب الأزمة في قطاع الصحة العامة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وبحسب وكالة رويترز، تعرضت مستشفيات في غزة للدمار بسبب القتال وبات أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وسط ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل الإسهال وسوء التغذية في مناطق اللجوء المكتظة.