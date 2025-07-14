23 قتيلا بغارات جوية وقصف مدفعي على غزة

قُتل أكثر من 20 فلسطينيًا وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، في عمليات قصف إسرائيلية على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وذلك في ظل جولة مفاوضات جديدة تُعقد اليوم في الدوحة، لمحاولة إنقاذ جهود التوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار.

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أفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 23 فلسطينيًا، بعد قصف إسرائيلي نفّذته الطائرات الحربية والمسيّرة، والدبابات التي تتمركز في مناطق شرق القطاع.

وقُتل 7 فلسطينيين في غارات متفرقة على خان يونس، وعلى خيام في منطقة المواصي غرب المدينة؛ من بينهم أربعة أشخاص قُتلوا في غارة بمحيط مستشفى ناصر وسط المدينة.

وفي مدينة غزة، قُتل خمسة فلسطينيين إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال المدينة، كما قُتل ثلاثة أشخاص في غارة استهدفت حي تل الهوى جنوب المدينة؛ وقُتل وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف شرق حي الشجاعية.

وإلى جانب القصف المدفعي المكثف وعمليات النسف في حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، استهدفت قذيفة مدفعية برج الشوا وحصري وسط المدينة، والذي يقطنه مئات الفلسطينيين رغم تعرّضه للقصف وتدمير أجزاء منه.

وقُتل وأُصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمّعًا للمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل المحادثات بين وفدي حماس وإسرائيل، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يناقش الطرفان المقترحات المطروحة، والخرائط المقترحة لانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال فترة التهدئة.

وشهدت مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة جمودًا، على خلفية خلافات بين حماس وإسرائيل في عدّة ملفات، أبرزها انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع خلال فترة التهدئة المقترحة.

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