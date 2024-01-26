"الإبعاد".. سياسة إسرائيلية تزيد معاناة المقدسيين

صعّدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها العقابية بحق المقدسيين، عبر سياسة الإبعاد بأشكال متعددة، من بينها الإبعاد عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة أو القدس بكاملها.

كما مارست إسرائيل سياسة الإبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي تعمل إسرائيل على تهويدها، مثل حائط البراق والقصور الأموية والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، كما حصل مع المقدسيتين هنادي حلواني، ونفيسة خويص.

وفي العام 2023، أصدرت السلطات الإسرائيلية (740) قرارًا بالإبعاد، منها (561) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، بالمقارنة مع (473) قرارًا في العام 2021.