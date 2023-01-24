السودان.. عوض الجاز ينفي صلته بانقلاب البشير

نفى القيادي بتنظيم "الإخوان المسلمين" في السودان، ووزير النفط والصناعة والتجارة في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عوض أحمد الجاز، الثلاثاء، مشاركته بانقلاب 30 يونيو/حزيران 1989.

وقال الجاز لدى استجوابه أمام المحكمة: "لم أجتمع قط بأي من الأشخاص بشأن التخطيط أو التنفيذ للانقلاب مطلقًا".

موضحًا أنه "تقلد أول منصب حكومي بعد (ما أسماها ثورة الإنقاذ) بعام وزيرًا للتجارة، وأنه فخور بما قدمه للبلاد من إنجازات عدة في مجال النفط وغيره"، على حدّ زعمه.

مشيرًا إلى "تشويه سمعة أسرته وتعرض منزله للنهب بالكامل بحجة امتلاكه 64 مليار جنيه، إلا أنهم ببحثهم لم يجدوا حتى 64 فلسًا"، بحسب تعبيره.

وبرأت محكمة سودانية، في حزيران/يونيو العام الماضي، الجاز من تهم تجاوزات في مصنع سكر مشكور بالنيل الأبيض الذي تشوبه عمليات فساد كبيرة.