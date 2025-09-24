اتهامات لنائب إيراني بتسريب معلومات عسكرية حساسة

وجّهت صحيفة خراسان الأصولية، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة للنائب أبو الفضل ظهره ‌وند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، متهمة إياه بـ"التساهل" في كشف معلومات عسكرية حساسة يمكن أن تصب في مصلحة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن ظهره ‌وند صرّح في مقابلة حديثة بأن "مقاتلات ميغ-29 الروسية متمركزة في مدينة شيراز (جنوب إيران)، ومقاتلات سوخو-35 في الطريق، إضافة إلى دخول أنظمة HQ-9 بشكل واسع، واقتراب تسليم منظومة S-400".

واعتبرت أن هذه التصريحات في ظل ما يواجهه البلد من "حرب مركبة وصراع مع قوتين نوويتين"، لا تقل عن "تسريب إحداثيات عسكرية إلى العدو".

الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ أعادت الصحيفة التذكير بمواقف سابقة للنائب، مثل وصفه طائرات B-2 الأمريكية الشبحية بـ"العصافير"، واستشهاده بمعلومات من "يوتيوب" حول القدرات الصاروخية الإيرانية.

ولفتت إلى اتهاماته الأخيرة ضد حكومة الرئيس مسعود بزشکیان، حين اعتبرها "تسعى إلى إنهاء النظام وإغلاق ملف الثورة الإسلامية"، وهو ما دفع السلطة القضائية إلى الإعلان عن فتح ملف قضائي بحقه، معتبرة أقواله "مخلة بالأمن القومي ومثيرة للتشويش".

وخلصت خراسان إلى أن تصريحات ظهره‌ وند لم تعد مجرد هفوات، بل "نمط متكرر" يهدد الأمن القومي الإيراني، مؤكدة أن استمرار بقائه في لجنة الأمن القومي "يعني أن التهديدات لا تأتي فقط من الخارج، بل من داخل المؤسسات نفسها عبر سذاجة بعض أعضائها".