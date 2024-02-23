أدلة تثبت تعرض فلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية للاعتداء الجنسي

قال خبراء الأمم المتحدة إنهم اطلعوا على "ادعاءات موثوقة" بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهن في المعتقلات الإسرائيلية، ويدعون إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال فريق الخبراء إن هناك أدلة على وجود حالتين على الأقل من حالات الاغتصاب، إلى جانب حالات أخرى من الإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن المدى الحقيقي للعنف الجنسي قد يكون أعلى بكثير.

وبحسب تحليل لصحيفة الغارديان البريطانية، قالت السالم التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقررة خاصة في عام 2021: "قد لا نعرف لفترة طويلة العدد الحقيقي للضحايا".

وأشارت إلى أن التحفظ في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية أمر شائع بسبب الخوف من الانتقام من الضحايا.

وقالت إنه في موجة الاعتقالات التي طالت النساء والفتيات الفلسطينيات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك موقف متساهل بشكل متزايد تجاه الاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.