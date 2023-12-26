غالانت يلمح إلى تنفيذ إسرائيل أعمالا انتقامية في العراق واليمن وإيران
ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تنفيذ أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران ردًّا على هجمات ضد إسرائيل مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.
وقال غالانت للنواب "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبع مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة عندما شنت حركة حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رد على هجمات من لبنان وسوريا ونفذ مداهمات على مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.