إسرائيل تعلن اكتشاف 800 فتحة لأنفاق حماس أسفل غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته اكتشفت 800 فتحة مؤدية إلى شبكة الأنفاق والمخابئ المتشعبة التابعة لحركة حماس منذ بدء العملية البرية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأن القوات دمرت أكثر من نصفها.

وقال الجيش في بيان صدر عنه: "تقع فتحات الأنفاق في مناطق مدنية، والكثير منها قرب مبانٍ ومنشآت سكنية أو داخلها، مثل المدارس، ورياض الأطفال، والمساجد، والملاعب"، مؤكدًا أنه "دمر 500 فتحة نفق، من بين نحو 800 فتحة تم اكتشافها، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تشمل التفجير والإغلاق التام، وأنه جرى تدمير طرق أنفاق رئيسة بطول أميال عديدة".

وتتبع البيان، الذي يلخص عمليات القضاء على الأنفاق حتى الآن، روايات شبه يومية للقوات لوسائل إعلام قالوا فيها إنهم اكتشفوا فتحات لمداخل أنفاق في مواقع مدنية.