إسرائيل تعلن اكتشاف 800 فتحة لأنفاق حماس أسفل غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته اكتشفت 800 فتحة مؤدية إلى شبكة الأنفاق والمخابئ المتشعبة التابعة لحركة حماس منذ بدء العملية البرية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأن القوات دمرت أكثر من نصفها.
وقال الجيش في بيان صدر عنه: "تقع فتحات الأنفاق في مناطق مدنية، والكثير منها قرب مبانٍ ومنشآت سكنية أو داخلها، مثل المدارس، ورياض الأطفال، والمساجد، والملاعب"، مؤكدًا أنه "دمر 500 فتحة نفق، من بين نحو 800 فتحة تم اكتشافها، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تشمل التفجير والإغلاق التام، وأنه جرى تدمير طرق أنفاق رئيسة بطول أميال عديدة".
وتتبع البيان، الذي يلخص عمليات القضاء على الأنفاق حتى الآن، روايات شبه يومية للقوات لوسائل إعلام قالوا فيها إنهم اكتشفوا فتحات لمداخل أنفاق في مواقع مدنية.
وقالت حركة حماس قبل بدء الحرب على قطاع غزة والتي دخلت أسبوعها الثامن، الآن، إن لديها أنفاقًا بطول مئات الكيلومترات، وهي شبكة تعادل في حجمها مترو نيويورك، لخدمة وحماية قواعد عملياتها.
وجعل ذلك الأنفاق أهدافًا رئيسة للقصف الإسرائيلي باستخدام ذخيرة تخترق الحصون، واستعان مهندسو الجيش بروبوتات مسح ومادة متفجرة يمكن سكبها داخل الممرات.
إلى ذلك، أثار ارتفاع عدد القتلى والمصابين في الحرب قلق القوى العالمية، وحثت واشنطن، أمس السبت، إسرائيل على توخي الحذر.