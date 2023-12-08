طوابير لا تنتهي.. استهداف الآبار يهدد الغزيين بـ"عطش طويل"

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإخراج آبار المياه المخصصة لإيصال كميات الاستخدام اليومي للمنازل عن الخدمة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي لها من ناحية، ونفاد الوقود الخاص بمولداتها من ناحية أخرى.

وأكد مسؤولون في بلديات قطاع غزة، أن هناك صعوبة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في إيصال المياه للسكان والنازحين، مشيرين إلى أن الوضع ازداد سوءاً عقب استئناف الجيش الإسرائيلي القصف واجتياحه لجنوب القطاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "الجيش الإسرائيلي دمر 90% من آبار المياه في مدينة غزة، كما أن بعضها توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود لدى البلدية"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بإخراج المنظومة عن الخدمة.

وأوضح مهنا، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "3 آبار فقط بغزة هي التي تعمل في الوقت الحالي ولساعات محدودة جداً"، متابعاً: "هذه الآبار ستتوقف عن العمل اليوم أو غداً على أبعد تقدير ولا يمكنها تلبية احتياجات من تبقى من السكان في غزة".