إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات عشائر بدو السويداء إلى درعا (فيديو)

أعلنت السلطات السورية، فجر اليوم الجمعة، إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات العشائر البدوية التي كان أفرادها محتجزون في السويداء، إلى مراكز إيواء مؤقتة في محافظة درعا.

واستقبلت درعا 248 فرداً من عشائر البدو (غالبيتهم نساء وأطفال) كانوا محتجزين في السويداء، وذلك ضمن القافلة الرابعة التي انطلقت من قرية ريما اللحف إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب وكالة "سانا".

وانطلقت القافلة، وهي الرابعة، من قرية "ريما اللحف" بريف السويداء إلى مراكز إيواء مؤقتة في "داعل" و"النعيمة" و"اليادودة" و"المزيريب"، بريف درعا.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الدفعة الرابعة التي ضمّت عائلات من البدو كانوا محتجزين في مدينة السويداء، خرجت بمتابعة من قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التهدئة وضمان سلامة المدنيين.

وأشارت "سانا" إلى أنه تم تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، مع الدعم النفسي اللازم والإسعافات الأولية للمحتاجين، ريثما يتم تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى منازلهم.