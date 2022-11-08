شوارع غزة تغرق بمياه الأمطار وانتقادات حادة لسلطات حماس

تسبب غرق عدد من المناطق في قطاع غزة، إثر هطول الأمطار، بحالة من الغضب تجاه أداء البلديات التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، خاصة في ظل تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بدعم عربي ودولي.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر غرق شوارع القطاع بفعل مياه الأمطار، رغم تأكيدات بلديات غزة إجراءها الاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء.