نفوق الثروة السمكية.. سواحل الحديدة اليمنية في "دائرة الخطر"

ونفى وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، بوزارة المياه والبيئة، عبد السلام الجعبي، وجود أي علاقة مباشرة لما يحدث في سواحل الخوخة، بـ"السفينة الغارقة روبيمار، التي لم نتلقَ أي بلاغات حتى الآن، عن تسرّب لحمولتها".

وقال الجعبي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هذه الظواهر تحدث في مختلف السواحل، وهي ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة، "منها ما هو ناتج عن الصيد غير المنظم، وممارسات الصيادين، وبعضها ناتج عن ظواهر طبيعية".

وأكد أنه في حال حدوث أي تسرّب من "روبيمار" أو نفوق للأسماك والأحياء البحرية نتيجة للتلوث، "سنكون أول من يعلن عن ذلك لتنبيه المواطنين، والتحرك لمحاصرة التلوث والقضاء عليه، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".

ومن جهتها، قالت رئيس هيئة أبحاث علوم البحار في وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية، عضو خلية إدارة أزمة "روبيمار"، الدكتورة هناء رشيد، إنه حتى الآن "لم يقم فريق علمي مهني بمشاركة هيئة علوم البحار، بدراسة الآثار البيئية الناتجة عن غرق السفينة".

وذكرت رشيد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ما حدث من وقت سابق "هو نزول غير مهني، تم خلاله أخذ عينات من الساحل، ولم تؤخذ العينات من المياه القريبة من موقع غرق السفينة روبيمار".

وحول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن نفوق أسماك جنوبي الحديدة، أكدت رشيد أنه لم يصلهم بلاغ رسمي من هيئة مصائد البحر الأحمر، أو من خلية إدارة الأزمة، يؤكد حدوث ذلك.