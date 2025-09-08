"اخرجوا من غزة".. نتنياهو يتوعد بتوسيع "حرب الأبراج"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من غرفة قيادة سلاح الجو عن تدمير 50 برجا في غزة خلال يومين، مشيرا إلى أنه "هذه مجرد بداية"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية، مجددا الدعوة لأهالي غزة بالمغادرة.

وقال في تصريحات: "تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار الإرهاب في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها".

وأضاف: "ببساطة، قمنا بإجلاء السكان من هناك ودمرنا جميع البنى التحتية للإرهاب - وتعليماتي هي أن نفعل الشيء نفسه في أوكار الإرهاب الأخرى" بحسب تعبيره.

وأردف نتنياهو: "أنا الآن في قيادة سلاح الجو. لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سندمر أبراج الإرهاب في غزة، وهذا بالضبط ما نفعله".

وأردف: "أسقطنا خلال يومين 50 برجا إرهابيا، وهذا مجرد بداية للعملية القوية للعملية البرية داخل مدينة غزة. أقول للسكان: لقد أُعذر من أنذر، اخرجوا من هناك!".