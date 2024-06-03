مصدر رفيع يكشف لـ"إرم نيوز" مصير الحكومة الأردنية قبل الانتخابات النيابية

كشف مصدر أردني رفيع المستوى لـ"إرم نيوز"، عن ثلاثة سيناريوهات تُحدد مصير الحكومة الأردنية الحالية مع اقتراب الانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

وتعد الحكومة الأردنية، التي يترأسها بشر الخصاونة، الأطول عمراً من بين الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني، حيثُ توشك على تسجيل عامها الرابع على ممارسة مهامها الدستورية.

ويكتنف الغموض مصير الحكومة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، التي عادة ما تشرف عليها حكومة جديدة، وما يزيد احتمالية ذلك في الوقت الراهن، هو شكل البرلمان المُقبل، الذي خصص قانون الانتخاب فيه 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من أصل 138 عدد أعضاء المجلس الكلي.

وتحدث المصدر عن وجود ثلاثة سيناريوهات أمام صانع القرار الأردني والمرجعيات السياسية في البلاد، أولها رحيل الحكومة والبرلمان معاً قبيل حلول عيد الأضحى منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري.