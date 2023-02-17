مصر تعلن تحرير 6 أقباط اختطفوا غرب ليبيا

وكانت تقارير صحفية في ليبيا ذكرت أن السلطات نجحت في تحرير الأقباط الستة الذين كانوا محتجزين من قبل مجموعة مسلحة غربي البلاد، منذ أمس الخميس.

كما أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في تغريدة على "تويتر"، عن تحرير المختطفين، وكتب: "تم تحرير الأقباط الستة الشباب من عصابة هجرة غير شرعية احتجزوهم لأنهم كانوا بصدد الهجرة إلى إيطاليا، وصحتهم طيبة الحمدلله، نشكر السلطات الليبية على جهودهم".

وكشفت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق اليوم الجمعة، آخر تطورات قضية المواطنين المصريين الستة المختطفين في ليبيا، والتحركات التي تُجرى لإطلاق سراحهم.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها "تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية".

ولفتت الوزارة إلى تواصل السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.

وبحسب الوزارة، استقبل القطاع القنصلي في وزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وذكرت الوزارة أن عدداً من المواطنين المشار إليهم تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى بلادهم.