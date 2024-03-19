مقتل جندي تركي و6 من "العمال الكردستاني" خلال اشتباك شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن جنديا تركيا قتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وقالت الوزارة إن ستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.

واستخدمت وزارة الدفاع في بيانها مصطلح "تحييد" الذي يستخدم عادة للإشارة إلى "قتل"، بحسب وكالة "رويترز".