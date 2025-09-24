إعلام عبري: ترامب يعتزم "الليلة" إعلان وقف إطلاق النار في غزة

قالت قناة "أخبار 12" العبرية، مساء اليوم الأربعاء"، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الليلة".

وأشارت القناة في نبأ عاجل إلى توصل ترامب إلى "تفاهمات كبيرة" مع دول إقليمية ووفد إسرائيل الموجود حاليًا في واشنطن حول الإطار العام للخطة الأمريكية، المزمع تنفيذها في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

أخبار ذات علاقة قمة قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب تؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة

وتوقعت القناة إعلان الإدارة الأمريكية بنود خطتها بشأن غزة هذه الليلة، مشيرة إلى أنها تتضمن انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات عبر المؤسسات الدولية، وإنهاء الحرب.

وفي اجتماعٍ عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة دول عربية وإسلامية، عرض المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة "لأول مرة" منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر حضر الاجتماع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه "لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية".

أخبار ذات علاقة "بوليتيكو": ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

وبحسب تقديرات إسرائيلية، تشمل مبادئ خطة ترامب إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيلي من غزة، ووضع خطة لما بعد الحرب، تحدد من سيحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس.

من جهة أخرى، أوضحت القناة العبرية اعتزام ترامب عقد لقاء قمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت القناة العبرية عن الرئيس الأمريكي قوله: "طال أمد الحرب في غزة. نريد الرهائن"، واستشهد مجددًا برقم لا يتطابق مع التقديرات المعلنة في إسرائيل: "هناك 20 رهينة على قيد الحياة، و38 قتيلًا"، وتعهد: "سننهي الحرب في غزة".