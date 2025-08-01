باراك: قرار رفع سوريا من "قائمة الإرهاب" رهن بأداء الشرع

قال المبعوث الأمريكي توماس باراك إن الخارجية الأمريكية لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى ترى ما سيحصل لاحقا من قبل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع.

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وذكر باراك أمام مجموعة من الصحفيين أن التدخل الإسرائيلي في سوريا "يعقّد الأمور لأنه لم يتم التوصل لتفاهم بعد بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل".

والأسبوع الماضي، قال باراك في منشور على حسابه في منصة إكس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان "خطوة مبدئية".

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وأشار باراك إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق" بحسب تعبيره.

وأوضح أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير، وفق تقديره.