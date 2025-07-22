الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا تجار أسلحة جنوبي سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعتقل، ليلة أمس الاثنين، تجار أسلحة في جنوب سوريا، بعد رصد نشاطات "مشبوهة" لهم، على حد قوله.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أن قوات الفرقة 210 بالتعاون مع الوحدة 504 اعتقلت خلال ساعات الليلة الماضية تجار أسلحة جنوبي سوريا، دون أن يحدد هويتهم أو انتماءاتهم.

وأضاف أفيخاي أدرعي أنه تم فتح تحقيق مع هؤلاء التجار، الذين تم اعتقالهم في أعقاب مؤشرات استخباراتية عن عدد من المشتبه بهم، الذين نقلوا وسائل قتالية مختلفة.

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وأكد مصادرة القوات الإسرائيلية للأسلحة التي تم العثور عليها في المنطقة، لافتا إلى متابعة التطورات بشكل دقيق في الجنوب السوري، والبقاء في حالة تأهب استعدادا لأي تطورات.