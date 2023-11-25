تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"‎

كانت عائلة فيتون فوم تخشى أن يكون العامل التايلاندي قُتل خلال هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، الشهر الماضي، حتى علمت اليوم السبت أنه من الرهائن الذين أُطلق سراحهم في غزة.

وفيتون (33 عاما)، الذي كان يعيش في إسرائيل منذ خمس سنوات، ويعمل في مجال الزراعة، هو واحد من 10 رهائن تايلانديين أطلقت "حماس" سراحهم خلال أول هدنة تُعلن في الحرب المستمرّة منذ سبعة أسابيع.

وذكرت رونجارون ويتشاجيرن لرويترز أن شقيقها الأصغر فيتون قال "أنا لم أمت، لست ميتا"، واصفا نجاته بأنها "معجزة".

والتايلانديون العشرة من بين 24 رهينة أُطلق سراحهم، أمس الجمعة، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية. وقالت الحكومة التايلاندية إن 20 آخرين من مواطنيها ما زالوا محتجزين.

وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان، أن التايلانديين المطلق سراحهم من غزة سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى. ومن بين هؤلاء أربعة لم تؤكد إسرائيل من قبل وجودهم ضمن الرهائن لدى "حماس".