بعد "توبيخه" في إسرائيل.. البرازيل تستدعي سفيرها للتشاور

استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل "للتشاور"، بأمر من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام برازيلية وعبرية.

وذكرت القناة 12 أن ذلك يأتي عقب استدعاء وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس للسفير البرازيلي، و"توبيخه"؛ بسبب تصريحات للرئيس البرازيلي شبّه فيها الحرب على غزة بـ "الإبادة الجماعية" التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة برازيلية أن لولا دا سيلفا استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور.