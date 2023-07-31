الجيش الإسرائيلي يداهم جنين ومخيمها ويعتقل قيادياً من حماس

داهمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات ووحدات من المستعربين، في وقت مبكر اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت مطلوبًا بارزًا من حركة حماس.

وتعد هذه العملية الأمنية الإسرائيلية الأولى في جنين بعد الاجتياح الواسع الذي تعرضت له المدينة الشهر الماضي.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيليي، بعد اقتحام الجيش الحي الشرقي ومركز المدينة.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق خلال المواجهات مع الفلسطينيين الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوة من المستعربين القيادي في حركة حماس الأسير المحرر فتحي عتوم بعد مداهمة منزله في مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع الصانوري خلال اقتحام منطقة واد عز الدين بمدينة جنين.

وفي مخيم جنين، نفذت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مداهمات لعدة منازل وتفتيش محتوياتها.