تصاعد الهجمات يثير مخاوف من "صراع نفوذ" بين الميليشيات العراقية

حذّرت أطراف عراقية مختلفة من نشوب صراع مسلح بين الفصائل المتصارعة على النفوذ في مدن وسط وجنوب العراق.

جاء ذلك بعد تسجيل هجمات طالت مقرين لميليشيات "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، المقرب من طهران، في محافظتي بابل والنجف، خلال الساعات الماضية؛ ما ألحق أضرارًا مادية بالمقرين، دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية عراقية لـ "إرم نيوز".

وجرى استهداف مقري ميليشيات العصائب بعد يومين من اغتيال أيسر نصير الخفاجي، أحد الأعضاء البارزين في التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، في محافظة بابل جنوب العراق.

وقال الخبير في الشأن السياسي والأمني علي محمد الحكيم، لـ"إرم نيوز"، إن "التطورات الأمنية في مدن جنوب ووسط العراق بعد اغتيال أحد أعضاء التيار الصدري البارزين، واستهداف مقار للعصائب، تنذر بمخاطر أمنية على المستوى الداخلي، خاصة أن هذا الصراع هو صراع نفوذ وقوة".

وبيّن الحكيم أن "هذه التطورات الأمنية تثير المخاوف من اندلاع نزاع مسلح داخلي، خاصة في ظل السلاح المنفلت، وفقدان سيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية على الأوضاع في مناطق نفوذ الجماعات المسلحة سواء التيار الصدري أو الفصائل الموالية والقريبة من إيران، خاصة أن هذه الخلافات دفعت، سابقًا، إلى مواجهات مسلحة بين الأطراف طيلة السنوات الماضية".

وأضاف أن "ضعف سيطرة الحكومة على السلاح خارج الدولة، دفع بتلك الجماعات المسلحة إلى السيطرة على الأوضاع في مدن الوسط والجنوب وحتى في أغلب مناطق العاصمة بغداد، وهذا يثير رعب كثير من المواطنين من تحول مناطق وشوارع إلى مدن حرب نتيجة السلاح المنفلت، وصراع النفوذ ما بين الجماعات المسلحة المختلفة".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وعد قدو، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك خشية ومخاوف من عودة عمليات الاغتيال المنظمة لبعض القيادات من الأطراف السياسية المختلفة بهدف إثارة الفتن والفوضى، وإدخال العراق في الاقتتال الأهلي".

وبين قدو أنه "من غير المستبعد أن تكون الأطراف التي أقدمت على اغتيال أحد أعضاء التيار الصدري، هي نفسها من قامت باستهداف مقار الفصائل الأخرى بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتنة، فهناك أطراف لا تريد الاستقرار السياسي والأمني للعراق، خاصة أن الأوضاع مستقرة بشكل جيد منذ تشكيل حكومة السوداني".

وشدد على أن "الجهات الأمنية المختصة مطالبة بالإسراع بكشف الجهات والشخصيات المتورطة في الأحداث الأمنية الأخيرة في بابل والنجف، من أجل إطفاء الفتن، ومنع اندلاع أي نزاع داخلي ما بين أي طرف عراقي، مهما كانت الاختلافات السياسية والتوجهات، فالدماء العراقية يجب أن تبقى خطا أحمر، ويُمنع سفكها لأي سبب كان".

وشهدت مدن عراقية مختلفة، خلال الفترات الماضية، مواجهات عديدة ما بين فصائل مسلحة مدعومة من إيران، أبرزها حركة عصائب أهل الحق، المنشقة عن التيار الصدري، والجناح العسكري للتيار الصدري "سرايا السلام"، أدت إلى حرق مقار، إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.