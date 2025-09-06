"سرايا الجواد".. فصيل سوري جديد ينفذ أول هجوم ضد قوات الشرع (فيديو)

أعلنت جماعة مسلحة جديدة في سوريا، تطلق على نفسها "رجال النور ـ سرايا الجواد"، بدء عملياتها الميدانية عبر بيان مصور لأولى تلك العمليات والتي استهدفت فيها سيارة للأمن العام.

وبثّت الجماعة المسلحة الجديدة تسجيلاً مصوراً لما قالت إنها عملية استهداف لسيارة تابعة للأمن العام، في الساحل السوري (ريف جبلة، كما يبدو من التسجيل).

وقالت إن العملية "ثأر لجميع أرواح الشهداء"، في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا في الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي، خلال الهجوم الذي تورطت فيه تنظيمات بعضها كانت انضمت حديثاً للجيش السوري، إضافة إلى الضحايا الذين يسقطون بشكل متواتر وبعمليات قتل إفرادية منذ ذلك التاريخ.

ونشرت "سريا الجواد" ما أسمته "البيان رقم 1"، عبر صفحة حديثة الإنشاء في "فيسبوك" رغم أن الجماعة سبق أن بثت تسجيلاً مصوراً في 26 يوليو/ تموز الماضي، توعدت فيه السلطات الجديدة.

وعادت الجماعة لتصدر "البيان رقم 2"، وهو تسجيل مصور لما يبدو أنه استهداف لموقع للقوات الحكومية، ولا يظهر في التسجيل المصور ليلاً إلا ضوء الانفجار، مع تعليق صوتي يقول إنها عملية للجماعة، بتاريخ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يقول الصوت المرافق للتسجيل إن العملية تأتي ثاراً "لبشار ميهوب ورفاقه".

وكانت صفحات سورية قد ضجت قبل أيام بحادثة قتل "مروعة"، طالت عدداً من الشبان في حي "الرادار" بمحافظة طرطوس، كان أكثرها بشاعة ما طال الشاب بشار ميهوب؛ إذ لم يكتف مسلح من عرق "الأيغور" بقتله، بل قطع رأسه ووضعه على مقدمة السيارة، ثم جال فيه عبر الحي. (حسبما روى شقيق ميهوب في تسجيل مصور).

يذكر أن منطقة الساحل السوري شهدت منذ سقوط نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، عدة حالات لمجابهة السلطات السورية بالسلاح، بعد مشاهد كثيرة وثقت تعرض المنطقة لإهانات وجرائم نُسبت لمجموعات "منفلتة".

وكانت بداية حالات التمرد ظهرت في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، حين ظهر الضابط السابق بسام حسام الدين في عدة تسجيلات يطالب فيها السلطات الجديدة بوضع حد للتنظيمات المنفلتة، وللإهانات التي كان يتعرض لها أهالي المنطقة.

وأعلن حسام الدين، في وقت لاحق، عن أسر عدد من أفراد الأمن العام ("الهيئة" كما كانوا يعرفون سابقاً)، وهو ما أدى إلى معركة قادت لمقتله بعدما فجر قنبلة بنفسة وسط حصار فرض على مجموعته.

ولاحقاً ظهر ما يعرف بـ"لواء درع الساحل" بقيادة مقداد فتيحة، الذي لم يعد للظهور، منذ الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وتمثلت بعمليات قتل وإحراق منازل وخطف.