قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي مكثف على وسط غزة

قالت مصادر طبية في غزة صباح اليوم الأربعاء إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 15 في غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أطفالا مصابين أثناء نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل سيدة فلسطينية وإصابة آخرين.

ويأتي هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة من مجزرة استهدفت أيضا نازحين في المخيم نفسه وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وفجر اليوم أيضا قالت مصادر طبية فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.