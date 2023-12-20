الجوع يتربص بأطفال غزة.. نحول وأمراض

ونقلت وكالة "رويترز" عن تهاني التي تعيش في مخيم في رفح إن أطفالها فقدوا أوزانهم، وإنهم يصابون بنوبات من الدوار لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام.

وأضافت: "كنت أتوسل لإطعام أطفالي ولم أجد أي شيء. أذهب إلى الشؤون الاجتماعية، يقولون اذهبي إلى المسجد. أذهب إلى المسجد، يقولون اذهبي إلى الشؤون"، في إشارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة التي تنظم عادة توزيع السلع الأساسية، مثل الدقيق، على الأشخاص الذين يواجهون صعوبات.

أمراض ونحول

وأصبح الجوع المشكلة الأكثر إلحاحا من بين المشاكل العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة، إذ لم تتمكن شاحنات المساعدات من جلب سوى جزء صغير مما هو مطلوب، كما أن التوزيع غير متكافئ بسبب فوضى الحرب.

وحتى في رفح، التي يوجد فيها معبر إلى مصر تدخل عبره شاحنات المساعدات، فإن نقص الغذاء والمياه النظيفة شديد لدرجة أن الناس بدؤوا يفقدون أوزانهم وصاروا معرضين للأمراض، وهو ما أشارت إليه طبيبة الرعاية الأولية في رفح، سامية أبو صلاح؛ إذ قالت إنهم بدؤوا يلاحظون الهزال على الناس القادمين إليهم.

وأضافت أن فقدان الوزن وفقر الدم أمران شائعان، ويعاني الناس من ضعف شديد ومن الجفاف وأصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الصدر والأمراض الجلدية. والرضع والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص، وسوف يتأثر نموهم.

وجبة بصل

دخلت تهاني إلى خيمتها لإحضار علبة بازلاء قالت إن رجلاً طيباً أعطاها إياها رغم أنه اشتراها لنفسه. قالت وهي ترفعها ويرتفع صوتها بغضب: "هذه هي. هذه العلبة هي كل ما لدينا ليوم كامل".