هل تنجح قمة "إيغاد" بإنهاء الحرب في السودان؟
انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، اجتماعات قمة دول منظمة "إيغاد" الأفريقية، بشأن إنهاء الحرب في السودان.
وتنطلق القمة وسط أنباء عن مقاطعة وفد الجيش السوداني لأعمالها احتجاجًا على رئاسة كينيا للجنة الرباعية الخاصة بمناقشة ملف الأزمة السودانية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت سابقًا، رفضها لرئاسة كينيا للجنة الرباعية التي شكلتها "إيغاد" لمتابعة جهود إنهاء الأزمة السودانية، ودفعت بمطالب بأن يقود رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، لجنة "إيغاد" عوضًا عن الرئيس الكيني وليم روتو.
دبلوماسية مجربة
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ماهر ابو الجوخ، أن قمة اللجنة الرباعية التي تنعقد بحضور أفريقي أمريكي سعودي، تكتسب زخمها من اعتمادها من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومباركة الأمم المتحدة والدول الصديقة للسودان.
وقال أبو الجوخ لـ "إرم نيوز" إن "التصور العام للجنة إيغاد كان أحداث اختراقًا بعقد لقاء مباشر بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلا أن ظروف الحرب واستمرار حصار الأول في القيادة العامة، حال دون ذلك؛ ما جعل استمرار الاجتماعات بذات تمثيل مباحثات جدة مع إمكانية إجراء تعديلات على تركيبة أي من الوفدين المشاركين".
ووصف أبو الجوخ، مواقف وزارة الخارجية السودانية الرافضة لمبادرة الاتحاد الأفريقي ورئاسة كينيا للجنة "إيغاد" الرباعية، بأنه تجريب لدبلوماسية نظام سابق قائمة على التهريج واستعداء الأطراف الإقليمية والدولية، والذي قاد لعزلة البلاد.
وأشار إلى أن "السياسة الخارجية تناست أن عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي بسبب انقلاب تشرين الأول/أكتوبر2021، وهذا من شأنه أن يضعف دوره وتأثيره ووجوده في المحيط الإقليمي والدولي".
وأكد أن التصادم مع مجموعة "إيغاد" يوضّح أن بقعة الضوء المحدودة لاختراق العزلة قد انتفت بسبب المواقف الدبلوماسية العدائية الممارسة من عناصر حزب البشير المحلول المسيطرين على وزارة الخارجية، وفق قوله.
وأكد أن مسارات المبادرات الثلاث بشأن إنهاء الحرب بالسودان، وهي: "الاتحاد الأفريقي وإيغاد وجدة" كلها تمضي في الاتجاه ذاته بأهمية الوصول لوقف دائم للحرب وتسليم السلطة للمدنيين، قائلًا "هذا يعني بشكل غير مباشر الاستمرار والحفاظ على جوهر العملية السياسية قبل الحرب والتي تفضي لإخراج القوات النظامية والجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين".
مشكلة أساسية
من جهته قال المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين، إن اجتماع قمة "إيغاد" يواجه مشكلة أساسية هي عدم قبول الحكومة السودانية برئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بإنهاء الحرب في السودان.
وأكد أنه في حال استمرار كينيا في رئاسة اللجنة فمن المستبعد أن تقبل الحكومة بمخرجات هذه الاجتماعات.
وأشار محي الدين، لـ"إرم نيوز" إلى أنه "حتى الآن لا توجد رؤية واضحة للفاعلين في الشأن السوداني، حول ما يرديون الوصول إليه؛ ما يجعل اجتماع أديس أبابا كأنه لتلمس المواقف أكثر من أن يقدّم أطروحة، فلا حديث عن هدنة أو اتفاق سياسي".
وذكر محي الدين، أن الأطروحات بشأن حل الأزمة السودانية غير واضحة، وأن خريطة الطريق المقدمة من الاتحاد الأفريقي ليس عليها إجماع ولم تقبل بها الحكومة السودانية.
وأكد أنه "إذا لم تقدم مبادرة تنهي التمرد، فلن تكون هناك استجابة من الشارع السوداني، خصوصًا أن المواطنين يرون أن ما تقوم به قوات الدعم السريع انتهاكٌ لحقوقهم قبل أن يكون تمردًا على الجيش"، حسب قوله.
وتابع: "حتى الآن لم تتبلور رؤية توضح حقيقة ما حدث في السودان، هناك من يرى أن ما يجري صراعٌ بين طرفين، بينما الحقيقة هي أن "الدعم السريع" كانت قوى نظامية تمردت على الحكومة، فاذا لم يتم تحديد المصطلح سيكون هناك صعوبة في تحقيق الهدف".
وأشار إلى أن "أي عملية سياسية أو اتفاق لوقف الحرب في السودان ينتج من اجتماع لا يوصف ما يجري بشكل دقيق، سيواجَه بمعارضة تجعل من الصعب تنفيذه على أرض الواقع".
بدوره يقول المحلل السياسي، عزالدين دهب، إن اجتماع قمة "إيغاد" سيكون مختلفًا عن الاجتماعات السابقة؛ لأن هنالك قوى سياسية مدنية سودانية، موجودة في أديس أبابا ويمكن أن توصل رؤيتها لحل الأزمة بطريقة ما حتى ولو لم تشارك في الاجتماع.
وتوقع دهب، في تصريحاته لـ"إرم نيوز" أن يخرج اجتماع "أديس أبابا"، باتفاق حول كيفية معالجة الأزمة من خلال تشكيل آلية تشارك فيها القوى السياسية المدنية؛ ما يساعد في إنهاء الأزمة بالبلاد.