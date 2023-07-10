هل تنجح قمة "إيغاد" بإنهاء الحرب في السودان؟

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، اجتماعات قمة دول منظمة "إيغاد" الأفريقية، بشأن إنهاء الحرب في السودان.

وتنطلق القمة وسط أنباء عن مقاطعة وفد الجيش السوداني لأعمالها احتجاجًا على رئاسة كينيا للجنة الرباعية الخاصة بمناقشة ملف الأزمة السودانية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت سابقًا، رفضها لرئاسة كينيا للجنة الرباعية التي شكلتها "إيغاد" لمتابعة جهود إنهاء الأزمة السودانية، ودفعت بمطالب بأن يقود رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، لجنة "إيغاد" عوضًا عن الرئيس الكيني وليم روتو.

دبلوماسية مجربة

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ماهر ابو الجوخ، أن قمة اللجنة الرباعية التي تنعقد بحضور أفريقي أمريكي سعودي، تكتسب زخمها من اعتمادها من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومباركة الأمم المتحدة والدول الصديقة للسودان.

وقال أبو الجوخ لـ "إرم نيوز" إن "التصور العام للجنة إيغاد كان أحداث اختراقًا بعقد لقاء مباشر بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلا أن ظروف الحرب واستمرار حصار الأول في القيادة العامة، حال دون ذلك؛ ما جعل استمرار الاجتماعات بذات تمثيل مباحثات جدة مع إمكانية إجراء تعديلات على تركيبة أي من الوفدين المشاركين".

ووصف أبو الجوخ، مواقف وزارة الخارجية السودانية الرافضة لمبادرة الاتحاد الأفريقي ورئاسة كينيا للجنة "إيغاد" الرباعية، بأنه تجريب لدبلوماسية نظام سابق قائمة على التهريج واستعداء الأطراف الإقليمية والدولية، والذي قاد لعزلة البلاد.

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية تناست أن عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي بسبب انقلاب تشرين الأول/أكتوبر2021، وهذا من شأنه أن يضعف دوره وتأثيره ووجوده في المحيط الإقليمي والدولي".