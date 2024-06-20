اجتياح بري أم عمليات جوية.. ما سيناريوهات الحرب المحتملة في لبنان؟

تسير الجبهة العسكرية في جنوب لبنان نحو الاشتعال، رويدًا رويدًا، بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا "حزب الله"، تزامنًا مع اشتداد المعارك في غزة ورفح الفلسطينيتين، وسط تساؤلات تُثار عن مدى استعداد تل أبيب لبدء معركة جديدة على حدودها شمالاً، مع اختلاف معطيات الحرب بين جبهتي غزة والجنوب عسكريًا وعملياتيًا.

وخلال زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، عبّر عن قلقه من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية ونطاق العمليات الميدانية جغرافيًا، فيما شاركته أطراف الصراع تلك المخاوف، في ظل ترقب مصير القرار الأممي 1701 الذي حافظ على الهدوء في الجنوب على مدى 17 عامًا.