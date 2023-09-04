الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن عشرات القتلى المدنيين

سقط، يوم الأحد، عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالا بجنوب دارفور، جراء عمليات قصف الطيران والمدافع، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، الجيش السوداني بقتل 14 مدنيًا وجرح العشرات جراء قصف جوي استخدم مدينة نيالا في جنوب دارفور، قائلًا إن "الطيران الحربي حوّل مدينة نيالا إلى بركة من الدماء وساحة للقتل، بعد قصف المناطق المأهولة بالسكان".