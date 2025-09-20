مقتل 80 فلسطينيًا.. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة

جدّد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات مكثفة على مناطق غرب مدينة غزة، لدفع بقية سكان المدينة الذين تمركزوا فيها للمغادرة باتجاه مناطق وسط وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 5 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ أقصى غرب المدينة.

وواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق تل الهوا، وحي الصبرة إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة غزة، كما قصف أهدافًا في حي الدرج وحي الشيخ رضوان وسط وشمال المدينة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن 80 فلسطينيًا قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت.

وأشارت إلى أن 64 منهم قُتلوا في مدينة غزة وحدها، والتي يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات في المناطق الشمالية والجنوبية منها، بعد إعلان بدء اجتياحها.

وفي وسط قطاع غزة، قتلت غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات، 3 فلسطينيين بينهم طفل.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مدينة غزة تجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء.