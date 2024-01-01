في اليوم الـ87 لحرب غزة.. عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية
تُواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في قطاع غزة؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في اليوم الـ87 للحرب الإسرائيلية على القطاع.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، استهدف سلاح المدفعية الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تَواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.
وشهد شرق وشمال مدينة خانيونس قصفًا مدفعيًّا على مناطق متفرقة من المدينة، حيث قتِل فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف لمنزل عائلة أبو حطب بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس، كما قتِل شخص بقصف إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان، ومناطق أخرى جنوب شرق ووسط المدينة.
وهزَّت انفجارات عنيفة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.
وفي آخر إحصائية صادرة عن السلطات المحلية في غزة، أدى "العدوان" الإسرائيلي إلى مقتل 21822 فلسطينيًّا، وإصابة 56451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.