في اليوم الـ87 لحرب غزة.. عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية

تُواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في قطاع غزة؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في اليوم الـ87 للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، استهدف سلاح المدفعية الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تَواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.