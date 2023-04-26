هل تنجح إسرائيل في جمع البرهان وحميدتي لإنهاء الصراع؟

أثارت دعوة الخارجية الإسرائيلية لاستضافة طرفي الصراع في السودان، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، أصداء واسعة وردود فعل مختلفة.

وتثور تساؤلات في الأوساط السياسية عن مدى فرص نجاح إسرائيل بالوساطة بين الرجلين لإنهاء الصراع المرير في السودان، من خلال "قمة مصالحة" تعقد في "تل أبيب".

ولعل أبرز الأصداء تمثلت في النظرة الإيجابية التي قالت الخارجية الإسرائيلية إن طرفي الصراع نظرا بها إلى المبادرة، حيث رحبا بالوساطة، وتجري المشاورات لتكون إسرائيل مقراً للمباحثات المقبلة.

وتؤكد بعض أطراف المعارضة السودانية علانية رفضها أي تدخل إسرائيلي في أزمة البلاد، في حين يرى طيف من التيارات السياسية أن المصلحة المترتبة من الوساطة أهم من المناكفات السياسية.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي السوداني أبوعبيدة عبد الله، إن الوساطة الإسرائيلية لن يكتب لها النجاح لأن العلاقة لم تتجسر بعد بين الخرطوم وتل أبيب.

وأضاف لـ "إرم نيوز" مستدركاً: "لكن يمكن لإسرائيل أن تعمل لإنهاء الصراع في السودان مع دول أخرى معروف أنها جزء أساسي في الآلية الرباعية".