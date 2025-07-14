سوريا.. "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز" تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

دعت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء السورية اليوم الإثنين مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المدينة التي تشهد اشتباكات دامية منذ مساء السبت.

وقالت في بيان لها إنها "طالبت منذ البداية بوقف إطلاق النار والتهدئة"، مشددة على أنها لا تقبل بأي "فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون" وفق تعبيرها.

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وأوضحت "الرئاسة الروحية للدروز" أنها لم تمانع تنظيم محافظة السويداء وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها، وذلك ردا على بيان لوزارة الداخلية السورية قالت فيه إن ما حدث في المدينة السورية جاء نتيجة انفلات الأمن وغيابه.

وأعادت التأكيد على أن "هذه المعركة ليست المنشودة"، مضيفة "نحن مع السلم والتفاهم السلمي والدبلوماسية بكل الحلول التي تحفظ حقوق وكرامة أهلنا وعرضهم وأرزاقهم ونحن متأكدون أنّ الحكومة المؤقتة في دمشق توافقنا على ذلك ولم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا التوافقية معهم".

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واختتمت "الرئاسة الروحية للدروز" بالتأكيد على أنها مع الصلح والعودة إلى أصول السلام.