مقتل شرطية إسرائيلية متأثرة بإصابتها في عملية طعن بالقدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل شرطية متأثرة بجروحها إثر هجوم طعنا أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية، قرب باب العمود، مع قتل المهاجم.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "وصل مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن شرطية.. قام حرس الحدود بتحييده بإطلاق النار".

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما، ولمصاب آخر يبلغ أيضا عشرين عاما، وجروحه طفيفة.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الشرطية مهاجرة من الولايات المتحدة وصلت إلى إسرائيل في العام 2021، وكانت تسكن في "تجمع سعد" على الحدود مع قطاع غزة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن منفذ الهجوم فتى فلسطيني من القدس الشرقية من حي "العيسوية"، مشيرة إلى توقيف "مشتبه به آخر" على صلة بالهجوم قرب مكان الحادث.