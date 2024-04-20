حكومة باربادوس تعترف بدولة فلسطين

أعلنت حكومة باربادوس إحدى دول منطقة الكاريبي، اليوم السبت، الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير خارجية باربادوس كيري سيموندز في بيان، متسائلاً فيه: "كيف يمكننا أن نقول إننا نريد حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين؟".

وأشار سيموندز إلى أن قرار الاعتراف بفلسطين لن يؤثر على علاقات باربادوس مع إسرائيل، لافتًا إلى أن بلاده دعت دائمًا إلى حل الدولتين في فلسطين بالأمم المتحدة.

وانتقد عدم اعتراف بلاده بدولة فلسطين حتى الآن، وأكد أن الوقت حان لتصحيح هذا "الخطأ"، حسبما نقلت عنه "الأناضول".

من جهتها، رحبت فلسطين "بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الخطوة "تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير، دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالبت "كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت".